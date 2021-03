Красочный взрыв поп-культуры 90-х, тщательно нарисованный в Microsoft Paint, опубликовал в твиттере иллюстратор Jim'll Paint It. И это, наверное, самая мощная головоломка такого жанра.

Jim'll Paint It – художник из Бристоля, Англия. Он известен своим популярным проектом в социальных сетях, где, используя архаичную версию Windows Paint, создает произведения искусства для самых разных клиентов, таких как National Geographic и Transform-A-Snack, The Guardian, The Independent, Vice и т. д.

Проверьте свою внимательность Головоломка недели: очередной тест на бдительность – найди змею среди черепах

Когда Джим не рисует, он любит смотреть малоизвестные фильмы ужасов и играть в старые видеоигры. А потом их рисовать. Так, иллюстратор изобразил на одном невероятно большом холсте в одной картинке грандиозное количество героев кино, мультфильмов и MTV 1990-х годов.

Так что теперь читателям Развлечений 24, пережившим лихие 90-е, есть чем занять себя в вечер пятницы – разобраться, кто эти все люди, животные, предметы на иллюстрации художника.

Все герои и злодеи вашего детства 90-х собрались вместе на самый большой нелегальный рейв, которого никогда не было,

– подписал работу художник.

Головоломка недели: скольких героев 90-х ты узнаешь / Фото твитер Jim'll Paint It