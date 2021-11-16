И большие, и маленькие: 20 забавных фото собак, которых носят в сумках, а они и не против
Источник:инстаграм bagdogs
В интернете часто можно встретить фото собак, которых носят в сумках, и речь не только о маленьких песиках. Среди них немало достаточно больших собак. Как бы странно это ни выглядело, кажется, что они чувствуют себя достаточно комфортно.
В инстаграме есть страница bagdogs, посвященная собакам в сумках. Чаще всего там публикуют фото из нью-йоркского метро, где несколько лет назад запретили перевозить собак без переносок. Изобретательные американцы начали возить своих любимцев в обычных сумках. И если к представителям маленьких пород на руках и в сумках уже все привыкли, то большие собачки в таких обстоятельствах выглядят очень забавно.
Это интересно Гемблинг в мире геймеров: в каких видеоиграх появляются азартные развлечения
Оказалось, что у такого контента много поклонников. За страницей bagdogs следят около 99 тысяч человек. Возможно, и вы присоединитесь к ним после просмотра нашей подборки – Развлечения 24 отобрали самые смешные и милые фото.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Смотрите также Гениальные инженеры: 15 людей, которые креативно разрешили свои проблемы и рассмешили сеть