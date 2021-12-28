Больше вопросов, чем ответов: странные фото из сети, которые очень сложно обьяснить
28 декабря 2021 , 20:03Читати новину українською
Источник:твитер neighbours_wifi
В интернете можно найти очень странный контент. Даже когда кажется, что вы уже видели все, случайное сообщество в соцсетях с легкостью может удивить и вызвать множество вопросов.
Твиттер-страница Pictures of the end именно такая. Там собраны самые абсурдные фото из сети, которые вряд ли смогут объяснить даже их авторы. Поэтому, если вы заскучали и хотите развлечься или открыть для себя что-то новое – вам сюда. Но осторожно, кое-что из увиденного действительно может шокировать.
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