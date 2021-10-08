Больше метра в длину: Lego выпустит конструктор "Титаник" на 9 тысяч деталей

8 октября 2021 , 17:14
Читати новину українською

Источник:

Lego

Компания Lego анонсировала новый набор – точную копию корабля "Титаник" в масштабе 1:200. Его выпустят специально к 110-летию введения судна в эксплуатацию.

Набор будет состоять из 9090 деталей, а в собранном виде будет иметь 135 сантиметров в длину. Таким образом, он станет вторым среди самых больших конструкторов Lego по количеству деталей и первым по размеру. 

Это интересно 5 самых популярных игровых автоматов, которые покорили гемблеров со всего мира

Готовый корабль можно будет разложить на 3 части – между первой и второй палубой, а также между третьей и четвертой. Это сделали для того, чтобы предоставить возможность детально рассмотреть роскошный интерьер судна – парадную лестницу, котельню, зал для курения и многое другое. 

"Титаник" – новый набор Lego / Фото Lego

 

Кроме того, в этом "Титанике", традиционно для наборов Lego, будут подвижные элементы, в частности можно будет посмотреть, как вращаются поршневые двигатели, повернув пропеллеры. 

Набор будет стоить 630 долларов (16 600 гривен). Уже с 1 ноября можно будет сделать предварительный заказ, а с 8 ноября – купить конструктор в магазине. 

Самые большие наборы Lego

  • Самый большой в своей истории набор по количеству деталей компания выпустила совсем недавно – летом 2021 года. Им стала карта мира из 11 695 деталей. Ее размеры – 104 х 65 сантиметров. 
  • Второе место займет "Титаник" из 9090 деталей.
  • "Колизей" из 9036 деталей лишь немного уступает модели легендарного корабля, и занимает третье место в списке самых больших конструкторов Lego.

Смотрите также Легендарный стадион футбольного клуба "Барселона": LEGO представила новый конструктор

Автор: Софія Гусєва