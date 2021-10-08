Набір складатиметься з 9090 деталей, а в зібраному стані матиме 135 сантиметрів у довжину. Таким чином, він стане другим серед найбільших конструкторів Lego за кількістю деталей та першим за розміром.

Це цікаво 5 найпопулярніших гральних автоматів, які підкорили гемблерів з усього світу

Готовий корабель можна буде розкласти на 3 частини – між першою другою палубою і між третьою та четвертою. Це зробили для того, щоб мати змогу детально роздивитися розкішний інтер'єр судна – парадні сходи, котельню, зал для куріння та багато іншого.

"Титанік" – новий набір Lego / Фото Lego

Крім того, у цьому "Титаніку", традиційно для наборів Lego, будуть рухомі елементи, зокрема можна буде поглянути, як обертаються поршневі двигуни, повернувши пропелери.

Набір коштуватиме 630 доларів (16 600 гривень). Попереднє замовлення можна буде зробити вже з 1 листопада, а купити конструктор у магазині – з 8 листопада.

Найбільші набори Lego

Найбільший у своїй історії набір за кількістю деталей компанія випустила зовсім нещодавно – влітку 2021 року. Ним стала карта світу з 11 695 деталей. Її розміри – 104 х 65 сантиметрів.

Друге місце займе "Титанік" з 9090 деталей.

"Колізей" з 9036 деталей зовсім трішки поступається моделі легендарного корабля, і займає третє місце у списку найбільших конструкторів Lego.

Дивіться також Легендарний стадіон футбольного клубу "Барселона": LEGO представила новий конструктор