Больше, чем просто красиво: 10 людей, которые вложили в татуировку глубокий смысл

Люди делают себе татуировки по разным причинам. Некоторые просто для красоты, а другие вкладывают в рисунки на теле особый смысл и идею.

Герои нашей подборки выбрали второй вариант. Они сделали татуировки в память о близких людях и важных событиях их жизни или же показали в них собственные ценности и убеждения. Это так глубоко, что мы точно знаем – эти люди не пожалеют о своих папе.

Это интересно Все партии сыграны: путешествие по самым интересным заброшенным казино мира

"Быть собой. Напоминание, которое много значит для меня"