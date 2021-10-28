Больше, чем просто красиво: 10 людей, которые вложили в татуировку глубокий смысл

28 октября 2021 , 17:48
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Источник:

24 канал

Люди делают себе татуировки по разным причинам. Некоторые просто для красоты, а другие вкладывают в рисунки на теле особый смысл и идею.

Герои нашей подборки выбрали второй вариант. Они сделали татуировки в память о близких людях и важных событиях их жизни или же показали в них собственные ценности и убеждения. Это так глубоко, что мы точно знаем – эти люди не пожалеют о своих папе. 

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"Быть собой. Напоминание, которое много значит для меня"

Фото Reddit / tipz1o

"Важные координаты"

Фото из инстаграма tinytatsatx

"Тату-обручальные кольца"

Фото из инстаграма seankilleffer

"Любимые слова моей мамы, написанные ее рукой"

Фото Reddit / viblical

"Напоминание о том, что нужно любить себя"

Фото из инстаграма panta_choi 

"Моя собака Бентли, которая была лучшей частью моей жизни"

Фото Reddit / lolidkimjustakitten

"Татуировки братьев и сестер"

Фото из инстаграма tattoobabystuttgart

"Наконец-то сделал татуировку, о которой всегда мечтал"

Фото Reddit / blakerjames

"Это кларнет, разработанный моим отцом"

Фото Reddit / _BaleineBleue_

"Мужчина сделал татуировку последнего рисунка дочери перед ее смертью"

Фото Reddit / ml-soham

Автор: Софія Гусєва