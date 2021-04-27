Кан Ли, владелец небольшого суши-ресторана в центре Далласа в США, мало знает о социальных сетях и почти не пользуется интернетом. Однако, его внук Эндрю Ким активно ведет блог в тиктоке, и благодаря этому смог спасти семейный бизнес.

В марте Эндрю, который живет в Миннесоте, гостил у своих дедушки и бабушки. Он увидел, что дела в их ресторане Sushiya идут плохо, и это очень расстроило парня, ведь его родные вкладывают душу в этот бизнес уже 14 лет. В свое время это место пользовалось огромной популярностью, но с начала пандемии ситуация кардинально изменилась.

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Дедушке Эндрю уже 80 лет, и он надеялся вскоре выйти на пенсию, но из-за нехватки средств даже на оплату счетов, это не представлялось возможным.

Это было очень грустно. Я смотрел на своих дедушку и бабушку, и видел, как они стараются изо всех сил,

– рассказал Эндрю.

Тогда парень решил сделать что-то, чтобы помочь родным, и опубликовал в тиктоке видео с коротеньким рассказом о Sushiya. В нем он показал ресторан и своего дедушку, написал адрес заведения и попросил своих подписчиков прийти сюда, чтобы поддержать дело его близких.

Это видео стало вирусным и собрало миллионы просмотров – этого не ожидал даже сам Эндрю. Сотни людей написали в комментариях, чтобы обязательно придут в ресторан, и сдержали свое слово. Уже на следующий день в Sushiya были заняты все столики, а работники не успевали готовить заказы.

Кан Ли чрезвычайно радовался, но думал, что эта популярность будет недолгой. Но с момента публикации видео прошел уже месяц, а люди все равно продолжают ходить в его ресторан. Некоторые из них даже фотографируются с дедушкой Эндрю.



Кан Ли, владелец ресторана Sushiya в Далласе / Фото The Dallas Morning News

За это время выручка ресторана выросла с 50 до 95 процентов. У владельцев Sushiya до сих пор остались долги, но они уже не так сильно волнуются по этому поводу. Сила интернета дала им надежду на то, что все будет хорошо.