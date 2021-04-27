Кан Лі, власник невеличкого суші-ресторану у центрі Далласу в США, мало знає про соціальні мережі та майже не користується інтернетом. Проте, його онук Ендрю Кім активно веде блог у тіктоці, і завдяки цьому зміг врятувати сімейний бізнес.

У березні Ендрю, який живе у Міннесоті, гостював у своїх дідуся і бабусі. Він побачив, що справи у їхньому ресторані Sushiya йдуть погано, і це дуже засмутило хлопця, адже його рідні вкладають душу в цей бізнес вже 14 років. Свого часу це місце користувалося величезною популярністю, але з початку пандемії ситуація кардинально змінилася.

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Дідусеві Ендрю вже 80 років, і він сподівався невдовзі вийти на пенсію, але через брак коштів навіть на оплату рахунків, це не уявлялося можливим.

Це було дуже сумно. Я дивився на своїх дідуся та бабусю, і бачив, як вони стараються з усіх сил,

– розповів Ендрю.

Тоді хлопець вирішив зробити щось, аби допомогти рідним, і опублікував у тіктоці відео з коротенькою розповіддю про Sushiya. У ньому він показав ресторан і свого дідуся, написав адресу закладу і попросив своїх підписників завітати сюди, щоб підтримати справу його близьких.

Це відео стало вірусним та зібрало мільйони переглядів – цього не очікував навіть сам Ендрю. Сотні людей написали у коментарях, щоб обов'язково завітають до ресторану, і дотримали свого слова. Уже наступного дня у Sushiya були зайняті всі столики, а працівники не встигали готувати замовлення.

Кан Лі надзвичайно радів, але думав, що ця популярність буде недовгою. Але, з моменту публікації відео минув вже місяць, а люди все одно продовжують ходити до його ресторану. Деякі з них навіть фотографуються з дідусем Ендрю.



Кан Лі, власник ресторану Sushiya у Далласі / Фото The Dallas Morning News

За цей час виторг ресторану зросла з 50 до 95 відсотків. У власників Sushiya досі залишилися борги, але вони вже не так сильно хвилюються з цього приводу. Сила інтернету дала їм надію на те, що все буде добре.