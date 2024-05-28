Костюм мужчины стоил 15 000 долларов и выглядел чрезвычайно реалистично.

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Что известно о жизни Токо в образе собаки

В образе животного Токо играет, тренируется, выполняет команды и даже ест искусственный корм. Сначала этот опыт казался ему увлекательным и новым, но со временем первоначальная привлекательность идеи стала угасать. Одной из самых больших проблем, которую обнаружил Токо, стало быстрое загрязнение костюма, что начало усложняло его эксплуатацию и требовало частых чисток.

Поставив перед этими трудностями, Токо начал рассматривать идею изменения своего образа. Ему хотелось попробовать что-то новое, поэтому он размышлял над тем, чтобы выбрать новый костюм, который мог бы отражать другое животное, которое было бы менее подвержено загрязнениям и более практичное в повседневном использовании. Среди рассмотренных вариантов были такие животные, как:

медведь,

панда,

лиса,

кот.

Первым делом я ищу способы, как сделать свои конечности более похожими на собачьи. На мою шерсть попадает грязь, поэтому каждый раз приходится прилагать много усилий, чтобы все почистить... Конечно, я хотел бы перевоплотиться и в других животных. Возможно, в панду или медведя. Также можно было бы стать лисой или котиком, но они слишком малы,

– объяснил блогер.

Ранее мы писали о том, как семья японца восприняла его перевоплощение. Известно, что его друзья и семья были очень удивлены, узнав, что несколько раз в месяц он переодевается в колли.