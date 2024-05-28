Костюм чоловіка коштував 15 000 доларів і виглядав надзвичайно реалістично.

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Що відомо про життя Токо в образі собаки

В образі тварини Токо грається, тренується, виконує команди і навіть їсть штучний корм. Спершу цей досвід здавався йому захопливим та новим, але з часом початкова привабливість ідеї стала згасати. Однією з найбільших проблем, яку виявив Токо, стало швидке забруднення костюма, що почало ускладнювало його експлуатацію та потребувало частих чисток.

Поставши перед цими труднощами, Токо почав розглядати ідею зміни свого образу. Йому хотілося спробувати щось нове, тому він роздумував над тим, щоб вибрати новий костюм, який міг би відображати іншу тварину, яка була б менш схильна до забруднень та більш практична у повсякденному використанні. Серед розглянутих варіантів були такі тварини, як:

ведмідь,

панда,

лисиця,

кіт.

Насамперед я шукаю способи, як зробити свої кінцівки більш схожими на собачі. На мою шерсть потрапляє бруд, тому щоразу доводиться докладати багато зусиль, щоб все почистити… Звичайно, я хотів би перевтілитися й в інших тварин. Можливо, у панду чи ведмедя. Також можна було б стати лисицею або котиком, але вони занадто малі,

– пояснив блогер.

Раніше ми писали про те, як сім'я японця сприйняла його перевтілення. Відомо, шо його друзі та родина були дуже здивовані, дізнавшись, що кілька разів на місяць він переодягається у коллі.