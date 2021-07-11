Уже довольно скоро можно будет увидеть Роберта Паттинсона в роли Брюса Уэйна в "Бэтмене" от режиссера Мэтта Ривза. Однако блогер Shamook не стал ждать. С помощью технологии DeepFake, он наложил лицо Паттинсона на лицо Кристиана Бэйла в трилогии о Темном рыцаре Кристофера Нолана.

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Полная информация о сюжете будущего "Бэтмена" сейчас скрыта. Но видео, смонтированное с помощью нейросетей, рисует картину того, что зрители могут ожидать от Роберта, когда он наденет плащ и капюшон Темного рыцаря.

Планируется, что "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном от Мэтта Ривза выйдет на большие экраны в марте 2022 года.

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