Вже досить скоро можна буде побачити Роберта Паттінсона в ролі Брюса Уейна в "Бетмені" вір режисера Метта Рівза. Проте блогер Shamook не став чекати. За допомогою технології DeepFake, він наклав обличчя Паттінсона поверх обличчя Крістіана Бейла в трилогії про Темного лицаря Крістофера Нолана.

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Повна інформація про сюжет майбутнього "Бетмена" зараз прихована. Але відео, змонтоване за допомогою нейромереж, малює картину того, що глядачі можуть очікувати від Роберта, коли він одягне плащ і капюшон Темного лицаря.

Планується, що "Бетмен" з Робертом Паттінсоном від Метта Рівза вийде на великі екрани у березні 2022 року.

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