Еще никогда чтение и понимание Библии не было таким простым. В Германии переписали простыми словами Священное Писание специально для зумеров. Библия XXI века – именно так называют этот перевод текста инициаторы проекта.

В Германии вышла Библия для зумеров, в которой ни одно предложение не превышает 16 слов, а более сложные понятия объясняются на полях. Как сообщает издание DW, Basis Bibel (Базовая Библия) – это перевод Библии для 21 века: ясная речь, короткие предложения, содержательная структура, большие пояснения на полях.

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В эпоху цифровых медиа поведение при чтении коренным образом изменилось. По мнению авторов новой Библии, молодежь не общается иначе, как смс-ками, в чатах и мессенджерах, поэтому при составлении "Базовой Библии" ученые ориентировались на обобщенный образ представителей поколения Z.

Таким образом в Германии хотят привлечь молодежь к изучению основ религии.

Когда ученики увидели, что он идет по воде, они закричали от страха: "Это призрак". Но Иисус сразу им сказал: "Не бойтесь! Это Я!",

– цитата из базовой Библии.



Библия XXI века / Фото Unsplash

Издатели учитывали современные тенденции, поэтому Базовую Библию, которую сократили еще на 15 процентов, должно быть удобно читать на смартфоне и на планшете – для этого разработали бесплатное приложение. Есть и печатное издание – оно содержит 2 тыс. страниц, а версия с крупным шрифтом на 3 тыс. страниц. Стоимость такого экземпляра от 25 до 148 евро (от 860 до 5100 гривен), в зависимости от издания.

Как появился на свет сын Божий? Мария и Иосиф еще никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждет ребенка. Иосиф был расстроен, потому что он не знал еще, что этот ребенок от Бога. Иосиф был расстроен, но он не хотел опорочить Марию и хотел расстаться с ней,

– цитата из базовой Библии.



Священное Писание для поколения Z / Фото Unsplash

Стоит добавить, что подготовка базовой Библии заняла семь лет, а к адаптации были привлечены 45 иллюстраторов из Marvel.

Там, где в Библии рассказывается о бойне, изнасиловании, прелюбодеянии, мы старались не перебарщивать с графическими изображениями,

– уточнил директор издательства Арт Айрис.