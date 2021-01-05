Бен Аффлек снова повеселил сеть и стал символом 2020: подборка мемов
Папарацци часто подстерегают звезд на улице, когда они занимаются повседневными делами. Недавно в обьектив в очередной раз попал голливудский актер Бен Аффлек, и, уже закономерно, покорил сеть.
В этом году мем под названием "грустный Бен Аффлек" часто появлялся на просторах интернета, ведь достаточно точно иллюстрировал общее настроение прошлого года. Последние снимки актера, на которых он забирает 4 стакана с кофе и коробку пончиков с порога собственного дома в Калифорнии, снова покорили сеть. Фанаты говорят, что попытки Бена Аффлека удержать напитки и выпечку в руках идеально описывают эмоциональное состояние людей в конце тяжелого 2020 года. Именно поэтому пользователи сразу начали придумывать мемы – смешные и не очень. Развлечения 24 показывают лучшие из них.
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"Он подарил нам последнюю жемчужину 2020-го года – это любовь"
"Бен Аффлек с накачанными руками разливает доставку из Dunkin Donuts"
"Итог моих рождественских каникул"
"Я забираю все посылки, которые мне пришли, но не помню, как их заказала"
"На этом фото отображена такая эмоциональная искренность, к которой искусство может только стремиться"
"Кто дает нам такие мемы, как он? Никто"
"Я забираю заказ в марте vs Я забираю заказ в декабре"
"Мой год в двух фотографиях Бена Аффлека"
"Бен Аффлек владеет специфичной эстетикой"
"Бен Аффлек продолжает отражать мои эмоции"
"Мне кажется, что я могу довериться Бену Аффлеку, и он полностью меня поймет"
"Бен Аффлек – как 2020 год"
"Голова пустая. Только это фото Бена Аффлека, с которым я резонирую"
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