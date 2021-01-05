Папарацци часто подстерегают звезд на улице, когда они занимаются повседневными делами. Недавно в обьектив в очередной раз попал голливудский актер Бен Аффлек, и, уже закономерно, покорил сеть.

В этом году мем под названием "грустный Бен Аффлек" часто появлялся на просторах интернета, ведь достаточно точно иллюстрировал общее настроение прошлого года. Последние снимки актера, на которых он забирает 4 стакана с кофе и коробку пончиков с порога собственного дома в Калифорнии, снова покорили сеть. Фанаты говорят, что попытки Бена Аффлека удержать напитки и выпечку в руках идеально описывают эмоциональное состояние людей в конце тяжелого 2020 года. Именно поэтому пользователи сразу начали придумывать мемы – смешные и не очень. Развлечения 24 показывают лучшие из них.

Читайте также: Почему вам нужен кот: идеальный твиттер-аккаунт, что убедит близких завести милое животное

"Он подарил нам последнюю жемчужину 2020-го года – это любовь"

He gave us one last gem for 2020 that’s love pic.twitter.com/mCCH0AieMz — Frazier Tharpe II (@The_SummerMan) December 31, 2020

"Бен Аффлек с накачанными руками разливает доставку из Dunkin Donuts"

Ben Affleck with buff arms spills @dunkindonuts delivery (31/December/2020) pic.twitter.com/VGXQ3Gcvcw — ʙᴇꜱᴛ ᴏꜰ ʙᴇɴ ᴀꜰꜰʟᴇᴄᴋ (@BestAffleck) December 31, 2020

"Итог моих рождественских каникул"

My Christmas Break Recap: pic.twitter.com/WU88nlha6V — Andy Bowers (@evilpez4) January 3, 2021

"Я забираю все посылки, которые мне пришли, но не помню, как их заказала"

me collecting all of the packages i get every day that i don’t remember ordering pic.twitter.com/YLxayDUBKs — Carrie Wittmer (@carriesnotscary) December 31, 2020

"На этом фото отображена такая эмоциональная искренность, к которой искусство может только стремиться"

There is an emotional honesty in this photograph that most art merely aspires to. pic.twitter.com/8yjBBL0MEY — Josh Gondelman (@joshgondelman) December 31, 2020

"Кто дает нам такие мемы, как он? Никто"

who’s giving us memes like him? nobody. a league of his own pic.twitter.com/degx4xa6YS — sydney battle (@SydneyBattle) January 2, 2021

"Я забираю заказ в марте vs Я забираю заказ в декабре"

Me getting Me getting

Takeout in Takeout in

March: December: pic.twitter.com/5SIjhQ3Ts8 — Americana at Brand Memes (@americanamemes) December 31, 2020

"Мой год в двух фотографиях Бена Аффлека"

my year summed up in two ben affleck photos pic.twitter.com/PKeHplewtv — song kang only (@jangstar97) December 31, 2020

"Бен Аффлек владеет специфичной эстетикой"

ben affleck has a specific aesthetic pic.twitter.com/j8WafZOL8S — kenzie dorsey (@kenzd15) January 4, 2021

"Бен Аффлек продолжает отражать мои эмоции"

Ben Affleck continues to be a mirror of my own emotions pic.twitter.com/RobxzsrONZ — Maggie ‘The Tiny Tosser’ Jasmin (@Magsalicious) December 31, 2020

"Мне кажется, что я могу довериться Бену Аффлеку, и он полностью меня поймет"

I feel like I could confide in Ben Affleck and he’d totally understand. pic.twitter.com/q4NFruXwnd — Random Portlander ️ (@tim_portland) December 31, 2020

"Бен Аффлек – как 2020 год"

I feel like I could confide in Ben Affleck and he’d totally understand. pic.twitter.com/q4NFruXwnd — Random Portlander ️ (@tim_portland) December 31, 2020

"Голова пустая. Только это фото Бена Аффлека, с которым я резонирую"