Папараці часто підстерігають зірок на вулиці, коли вони займаються повсякденними справами. Нещодавно в об'єктив вкотре потрапив голлівудський актор Бен Аффлек, і, вже закономірно, підкорив мережу.

Цього року мем під назвою "сумний Бен Аффлек" часто з'являвся на просторах інтернету, адже досить точно ілюстрував загальний настрій минулого року. Нещодавні знімки актора, на яких він забирає 4 склянки з кавою та коробку пончиків з порогу власного будинку у Каліфорнії, знову підкорили мережу. Фанати кажуть, що намагання Бена Аффлека втримати напої та випічку в руках ідеально описують емоційний стан людей під кінець важкого 2020-го року. Саме тому, користувачі одразу розпочали вигадувати меми – смішні та не дуже. Розваги 24 показують найкращі з них.

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"Він подарував нам останню перлину 2020-го року – це любов"

He gave us one last gem for 2020 that’s love pic.twitter.com/mCCH0AieMz — Frazier Tharpe II (@The_SummerMan) December 31, 2020

"Бен Аффлек з накачаними руками розливає доставку з Dunkin Donuts"

Ben Affleck with buff arms spills @dunkindonuts delivery (31/December/2020) pic.twitter.com/VGXQ3Gcvcw — ʙᴇꜱᴛ ᴏꜰ ʙᴇɴ ᴀꜰꜰʟᴇᴄᴋ (@BestAffleck) December 31, 2020

"Підсумок моїх різдвяних канікул"

My Christmas Break Recap: pic.twitter.com/WU88nlha6V — Andy Bowers (@evilpez4) January 3, 2021

"Я забираю усі посилки, які мені прийшли, але не пам'ятаю, як їх замовила"

me collecting all of the packages i get every day that i don’t remember ordering pic.twitter.com/YLxayDUBKs — Carrie Wittmer (@carriesnotscary) December 31, 2020

"На цьому знімку зображена така емоційна відвертість, до якої мистецтво може тільки прагнути"

There is an emotional honesty in this photograph that most art merely aspires to. pic.twitter.com/8yjBBL0MEY — Josh Gondelman (@joshgondelman) December 31, 2020

"Хто дає нам такі меми, як він? Ніхто"

who’s giving us memes like him? nobody. a league of his own pic.twitter.com/degx4xa6YS — sydney battle (@SydneyBattle) January 2, 2021

"Я забираю замовлення в березні vs Я забираю замовлення в грудні"

Me getting Me getting

Takeout in Takeout in

March: December: pic.twitter.com/5SIjhQ3Ts8 — Americana at Brand Memes (@americanamemes) December 31, 2020

"Мій рік у двох фотографіях Бена Аффлека"

my year summed up in two ben affleck photos pic.twitter.com/PKeHplewtv — song kang only (@jangstar97) December 31, 2020

"Бен Аффлек має специфічну естетику"

ben affleck has a specific aesthetic pic.twitter.com/j8WafZOL8S — kenzie dorsey (@kenzd15) January 4, 2021

"Бен Аффлек продовжує відзеркалювати мої емоції"

Ben Affleck continues to be a mirror of my own emotions pic.twitter.com/RobxzsrONZ — Maggie ‘The Tiny Tosser’ Jasmin (@Magsalicious) December 31, 2020

"Мені здається, що я можу довіритися Бену Аффлеку, і він повністю мене зрозуміє"

I feel like I could confide in Ben Affleck and he’d totally understand. pic.twitter.com/q4NFruXwnd — Random Portlander ️ (@tim_portland) December 31, 2020

"Бен Аффлек – як 2020-ий рік"

I feel like I could confide in Ben Affleck and he’d totally understand. pic.twitter.com/q4NFruXwnd — Random Portlander ️ (@tim_portland) December 31, 2020

"Голова порожня. Лише це фото Бена Аффлека, з яким я резоную"