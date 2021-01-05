Бен Аффлек знову повеселив мережу і став символом 2020 року: добірка мемів
Папараці часто підстерігають зірок на вулиці, коли вони займаються повсякденними справами. Нещодавно в об'єктив вкотре потрапив голлівудський актор Бен Аффлек, і, вже закономірно, підкорив мережу.
Цього року мем під назвою "сумний Бен Аффлек" часто з'являвся на просторах інтернету, адже досить точно ілюстрував загальний настрій минулого року. Нещодавні знімки актора, на яких він забирає 4 склянки з кавою та коробку пончиків з порогу власного будинку у Каліфорнії, знову підкорили мережу. Фанати кажуть, що намагання Бена Аффлека втримати напої та випічку в руках ідеально описують емоційний стан людей під кінець важкого 2020-го року. Саме тому, користувачі одразу розпочали вигадувати меми – смішні та не дуже. Розваги 24 показують найкращі з них.
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"Він подарував нам останню перлину 2020-го року – це любов"
"Бен Аффлек з накачаними руками розливає доставку з Dunkin Donuts"
"Підсумок моїх різдвяних канікул"
"Я забираю усі посилки, які мені прийшли, але не пам'ятаю, як їх замовила"
"На цьому знімку зображена така емоційна відвертість, до якої мистецтво може тільки прагнути"
"Хто дає нам такі меми, як він? Ніхто"
"Я забираю замовлення в березні vs Я забираю замовлення в грудні"
"Мій рік у двох фотографіях Бена Аффлека"
"Бен Аффлек має специфічну естетику"
"Бен Аффлек продовжує відзеркалювати мої емоції"
"Мені здається, що я можу довіритися Бену Аффлеку, і він повністю мене зрозуміє"
"Бен Аффлек – як 2020-ий рік"
"Голова порожня. Лише це фото Бена Аффлека, з яким я резоную"
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