"Картофельное вторжение": соцсети взорвались мемами из-за белорусского Як-130 в Украине

18:01

Днем 24 сентября украинское инфопространство смутила информация о цели на границе Киевской и Житомирской областей, которая пересекла государственную границу с территории Беларуси. Впоследствии выяснилось, что целью оказался белорусский учебный самолет Як-130, который якобы залетел в Украину.