Украина, которые привыкли ко всему относиться с юмором, уже создали ряд мемов на эту тему. Больше об этом – читайте в материале Развлечения 24.

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Как украинцы реагируют на сбой в Киевстаре?

Украинцы сразу же шутливо отреагировали на ситуацию. В сети распространяют забавные мемы о сбое в работе мобильного оператора.



Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей



Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей



Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей



Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей



Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей



Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей



Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей



Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей



Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей

Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей

Что говорят в компании оператора о сбое?

Пресс-служба компании сообщила, что произошел технический сбой. Специалисты "Киевстар" локализовали проблему и оперативно приступили к устранению последствий.

В работе услуг голосовой связи и интернета в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности. Вскоре они будут устранены,

– говорится в ответе.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению работоспособности сети.