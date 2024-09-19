Украина, которые привыкли ко всему относиться с юмором, уже создали ряд мемов на эту тему. Больше об этом – читайте в материале Развлечения 24.
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Как украинцы реагируют на сбой в Киевстаре?
Украинцы сразу же шутливо отреагировали на ситуацию. В сети распространяют забавные мемы о сбое в работе мобильного оператора.
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Мемы о сбое в работе "Киевстар" / Фото из соцсетей
Что говорят в компании оператора о сбое?
Пресс-служба компании сообщила, что произошел технический сбой. Специалисты "Киевстар" локализовали проблему и оперативно приступили к устранению последствий.
В работе услуг голосовой связи и интернета в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности. Вскоре они будут устранены,
– говорится в ответе.
Сейчас продолжаются работы по восстановлению работоспособности сети.