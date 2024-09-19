Україні, які звикли до всього ставитися з гумором, вже створили низку мемів на цю тему. Більше про це – читайте у матеріалі Розваги 24.

Дивіться також Усика затримали у Польщі: мережа вибухнула мемами з припущеннями, що ж сталося насправді



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж

Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж

Що кажуть у компанії оператора про збій

Пресслужба компанії повідомила, що стався технічний збій. Фахівці "Київстар" локалізували проблему та оперативно узялись до усунення наслідків. Наразі тривають роботи з відновлення працездатності мережі.

У роботі послуг голосового зв'язку та інтернету в східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі. Невдовзі вони будуть усунуті,

– мовиться у відповіді.