На щастя, реальної загрози вдалося уникнути. Але українці вже встигли створити на цю тему безліч мемів. Більше про це читайте у матеріалі Розваги 24.

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Меми про білоруський літак / Фото із соцмереж

Що відомо про білоруський літак