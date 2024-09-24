К счастью, реальной угрозы удалось избежать. Но украинцы уже успели создать на эту тему множество мемов. Больше об этом читайте в материале Развлечения 24.

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Мемы о белорусском самолете / Фото из соцсетей

Что известно о белорусском самолете