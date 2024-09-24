К счастью, реальной угрозы удалось избежать. Но украинцы уже успели создать на эту тему множество мемов. Больше об этом читайте в материале Развлечения 24.
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Мемы о белорусском самолете / Фото из соцсетей
Что известно о белорусском самолете
- Сначала в Воздушных силах ВСУ заявили о цели на границе Киевской и Житомирской областей, из-за этого на севере Украины была объявлена воздушная тревога.
- Украинцы возмутились тем, что белорусские военные нагло нарушили воздушное пространство нашей страны, и призвали не забывать, что диктатор Александр Лукашенко всесторонне поддерживает страну-террориста Россию в войне против Украины.
- В конце концов, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не было. Вероятно была применена радиолокационная помеха.