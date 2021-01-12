Люди часто делают странные поступки, чтобы развлечься, а иногда они идут даже на правонарушения и преступления.

39-летний житель города Гродно, что в Беларуси, совершил 18 поджогов мусорных баков ради развлечения. Против него возбудили уголовное дело, сообщает Интерфакс.

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По данным следствия, мужчина поджег 18 мусорных баков, расположенных вблизи жилых домов, в течение 3-х дней – 21 ноября, 1 и 4 декабря 2020. Как рассказал правонарушитель, по вечерам он выпивал один, а когда алкоголь заканчивался – ходил в магазин. Мусорные баки он поджигал, возвращаясь домой.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу

– говорится в сообщении Следственного комитета Беларуси.

Свои действия мужчина обьяснил ностальгией по детству, ведь осуществлял поджоги ради развлечения – из-за того, что хотел вспомнить пионерские костры.