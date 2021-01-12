Білорус підпалював сміттєві баки заради забави: він хотів пригадати піонерські вогнища – деталі
Люди часто роблять дивні вчинки, щоб розважитися, а іноді вони йдуть навіть на правопорушення та злочини.
39-річний мешканець міста Гродно, що у Білорусі, здійснив 18 підпалів сміттєвих баків заради розваги. Проти нього порушили кримінальну справу, повідомляє Интерфакс.
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За даними слідства, чоловік підпалив 18 сміттєвих баків, розташованих поблизу житлових будинків, протягом 3-ох днів – 21 листопада, 1 та 4 грудня 2020 року. Як розповів правопорушник, вечорами він випивав наодинці, а коли алкоголь закінчувався – ходив до магазину. Сміттєві баки він підпалював, повертаючись додому.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 і 2 ст. 339 (хуліганство) Кримінального кодексу Республіки Білорусь. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту,
– йдеться у повідомленні Слідчого комітету Білорусі.
Свої дії чоловік пояснив ностальгією за дитинством, адже здійснював підпали заради розваги – через те, що хотів пригадати піонерські вогнища.
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