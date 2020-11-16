Канадская армия празднует повышение белой медведицы Джун.

Пятилетняя белая медведица получила звание капрала канадской армии в свой день рождения, сообщает Narcity.

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Когда Джун родилась, сотрудники зоопарка Торонто назвали ее в честь Джуно-Бич – места высадки канадских солдат во время Второй мировой войны. Кроме того, день ее рождения совпадает с Днем ветеранов в Канаде. Именно поэтому Джун заслужила свое звание.



Джун стала первой белой медведицей, которая получила официальное звание / Фото The Toronto Zoo

Для нас большая честь, что Джун присвоили звание старшого капрала, поскольку она – выдающийся посол для своих коллег в дикой природе,

– рассказал генеральный директор зоопарка Торонто.



Документ о присвоении звания и нашивку передали сотрудникам зоопарка / Фото The Toronto Zoo