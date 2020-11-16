Канадська армія святкує підвищення білої ведмедиці Джун.

П'ятирічна біла ведмедиця отримала звання почесного капрала канадської армії у свій день народження, повідомляє Narcity.

Читайте також: Гігієна понад усе: відео з ведмедиком, який приймає ванну, підкорило мережу

Коли Джун народилася, співробітники зоопарку Торонто назвали її на честь Джуно-Біч – місця висадки канадських солдат під час Другої світової війни. Крім того, день її народження співпадає з Днем ветеранів у Канаді. Саме тому Джун і заслужила своє нове звання.



Джун стала першою білою ведмедицею, яка отримала офіційне звання / Фото The Toronto Zoo

Для нас велика честь, що Джун присвоїли звання старшого капрала, оскільки вона – видатний посол для свої колег у дикій природі,

– розповів генеральний директор зоопарку Торонто.



Документ про присвоєння звання та нашивку передали співробітникам зоопарку / Фото The Toronto Zoo