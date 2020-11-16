Европейские птицы все больше и больше завоевывают мировую известность, особенно в Китае, где голубиные гонки приносят огромные выигрыши. Неизвестный китайский покупатель в воскресенье 15 ноября заплатил сумму в 1,6 миллиона евро (1,9 миллиона долларов) за самку почтового голубя по имени Нью Ким.

Нью Ким, двухлетнюю самку голубя, сначала выставили на аукцион всего за 200 евро, но в воскресенье ее купил неизвестный участник торгов из Китая за рекордную сумму. Как сообщает BBC News, гоночный голубь из Бельгии установил новый рекорд: его продали за 1,6 млн евро (1,9 млн долларов США).

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Бельгийцы считаются лучшими заводчиками голубей и уже достаточно давно привлекают внимание китайских покупателей. Экономический подъем Китая открыл новые возможности для отдыха в стране, а голубиные гонки стали популярным азартным видом спорта с пятизначным выигрышем. Перед воскресной распродажей, предыдущим рекордсменом был четырехлетний самец по имени Армандо, еще один бельгийский голубь, который в прошлом году ушел с аукциона почти за 1,5 миллиона долларов. Чемпиона-гонщика Армандо, которого прозвали "голубиным Льюисом Хэмилтоном", выставили на продажу, когда он уже "ушел на пенсию", но давал потомство.

Как и Армандо, Нью Ким была приобретена в результате получасовых соревнований между двумя покупателями из Китая, что действовали под псевдонимами Super Duper и Hitman. Поговаривают, что под псевдонимом Super Duper скрывается тот самый богатый китайский промышленник, который приобрел Армандо.

Я считаю, что это мировой рекорд, никогда еще не было официально зарегистрированной продажи по такой цене,

– комментирует генеральный директор и основатель аукционного дома PIPA Николаас Гизельбрехт.

Гизельбрехт добавляет, что Бельгия насчитывает 20 000 питомников гоночных птиц, и что, возможно, покупатель, настоящее имя которого не названо, приобрел голубку для разведения потомства. Ведь гоночные голуби могут иметь птенцов до тех пор, пока им не исполнится 10 лет.

Нью Ким стала победительницей 2018 года в номинации "ACE Pigeon Grand National Middle Distance" на голубиных соревнованиях, проводимых в Шаторе и Аржантон-сюр-Крез во Франции. Считалось, что этот вид спорта приходит в упадок, пока аукционы не начали показывать цены на потенциальных чемпионов и проверенных победителей.

Нью Ким вырастили отец и сын Гастон и Курт Ван Де Ваувер в своем лофте мирового класса в Берлаари, недалеко от Антверпена. В воскресенье они продали всю свою "коллекцию" голубей, сообщает аукционный дом PIPA.



Гастон и Курт Ван Де Ваувер / Фото аукционный дом PIPA

Единственное, что я вижу, это то, что мы в полном шоке,

– делится впечатлениями от продажи голубки Курт Ван Де Ваувер.