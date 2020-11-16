Європейські птахи все більше і більше завойовують світову популярність, особливо в Китаї, де голубині перегони приносять величезні виграші. Невідомий китайський покупець в неділю 15 листопада заплатив суму в 1,6 мільйона євро (1,9 мільйона доларів) за самку поштового голуба на ім'я Нью Кім.

Нью Кім, дворічну самку голуба, спочатку виставили на аукціон всього за 200 євро, але в неділю її купив невідомий учасник торгів з Китаю за рекордну суму. Як повідомляє BBC News, гоночний голуб з Бельгії встановив новий рекорд: його продали за 1,6 млн євро (1,9 млн доларів США).

Читайте також Білій ведмедиці зробили сюрприз на день народження і присвоїли звання капрала армії Канади

Бельгійці вважаються найкращими розплідниками голубів і вже досить давно привертають увагу китайських покупців. Економічний підйом Китаю відкрив нові можливості для відпочинку в країні, а голубині перегони стали популярним азартним видом спорту з п'ятизначним виграшем. Перед недільним розпродажем, попереднім рекордсменом був чотирирічний самець на ім'я Армандо, ще один бельгійський голуб, який минулого року пішов з аукціону майже за 1,5 мільйона доларів. Чемпіона-гонщика Армандо, якого прозвали "голубиним Льюїсом Хемілтоном", виставили на продаж, коли він вже "пішов на пенсію", але давав потомство.

Як і Армандо, Нью Кім була придбана в результаті півгодинних змагань між двома покупцями з Китаю, що діяли під псевдонімами Super Duper та Hitman. Подейкують, що за псевдонімом Super Duper ховається той самий багатий китайський промисловець, який придбав Армандо.

Я вважаю, що це світовий рекорд, ніколи ще не було офіційно зареєстрованого продажу за такою ціною,

– коментує генеральний директор і засновник аукціонного дому PIPA Ніколаас Гізельбрехт.

Гізельбрехт додає, що Бельгія налічує 20 000 розплідників гоночних птахів, і що, можливо, покупець, справжнє ім'я якого не названо, придбав голубку для розведення потомства. Адже гоночні голуби можуть мати пташенят до тих пір, поки їм не виповниться 10 років.

Нью Кім стала переможницею 2018 року в номінації "ACE Pigeon Grand National Middle Distance" на голубиних змаганнях, що проводяться в Шаторі і Аржантон-сюр-Крез у Франції. Вважалося, що цей вид спорту занепадає, поки аукціони не почали показувати ціни на потенційних чемпіонів і перевірених переможців.

Нью Кім виростили батько і син Гастон і Курт Ван Де Ваувер в своєму лофті світового класу в Берлаарі, недалеко від Антверпена. У неділю вони продали всю свою "колекцію" голубів, повідомляє аукціонний дім PIPA.



Гастон і Курт Ван Де Ваувер / Фото аукціонний дім PIPA

Єдине, що я бачу, це те, що ми в повному шоці,

– ділиться враженнями від продажу голубки Курт Ван Де Ваувер.