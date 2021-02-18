Барак и Мишель Обама будут продюсировать фильм Netflix о первом человеке, покорившем Эверест
Компания Higher Ground Productions Барака и Мишель Обамы представила на Netflix новую серию проектов с различными сюжетами. Одним из проектов является экранизация биографии альпиниста Тенцинга Норгея – одного из первых людей, покорившего вершину горы Эверест.
Источник:Daily Mail
Биография Эда Дугласа о Тенцинге Норгее "Тенцинг: Герой Эвереста" будет адаптирована для показа на экранах компанией Netflix и произведенная компанией Higher Ground Productions Барака и Мишель Обамы. В книге рассказывается о жизни непальского альпиниста-шерпа, который совершил первое восхождение на Эверест с сэром Эдмундом Хиллари в 1953 году.
Читайте также По фильмам с Леонардо Ди Каприо: новый мультфильм от известного аниматора стал вирусным – видео
Мы создали Higher Ground, чтобы рассказывать большие истории. Эта группа проектов основывается на этой цели и невероятном пути,
– говорится в заявлении Обамы.
Сценарий к фильму написал номинант на "Оскар" и обладатель премии BAFTA Люк Дэвис, а режиссером будет номинированная на премию BAFTA Дженнифер Пидом, которая провела много лет на Эвересте.
Пидом, которая более 15 лет снимала документальные фильмы о самой высокой горе в мире и вокруг нее, сказала, что фильм расскажет о "невероятной" истории, что она узнала во время работы над фильмом 2015 года "Шерп".
Мне всегда казалось, что это одна из великих историй, которую просто не рассказывали,
– сказала Дженнифер Пидом.
Биография Эда Дугласа о Тэнцинга Норгея "Тенцинг: Герой Эвереста" / Фото wikimedia
Большинство людей той эпохи запомнили Тенцинга просто проводником-шерпом, который помог Хиллари подняться на вершину. В этом фильме мы хотим переосмыслить эту историю как достижение этих двух сторонних наблюдателей, которые объединились, несмотря ни на что, чтобы совершить этот невероятный подвиг и войти в историю,
– говорит Пидом.
Тенцинг Норгей (справа) и Эдмунд Хиллари / Фото Daily Mail
В копилке Дженнифер Пидом сериал Discovery Channel "Эверест: за гранью", документальный фильм "Чудо на Эвересте", "Шерп", в котором рассказывается о роковой лавине на Эвересте, и "Гора" в сотрудничестве с австралийским камерным оркестром. Поэтому совместная работа с Бараком и Мишель Обамой для создания биографического фильма о шерпе Тенцингн Норгее – это удачный ход для ее первого художественного фильма.
Это довольно интересно. Мне очень повезло, что они увидели ценность этой истории и хотят отправиться в это путешествие вместе с нами,
– поделилась впечатлениями режиссер.
Тенцинг Норгей на вершине Эвереста в 1953 году / Фото wikimedia
Кто такой Тенцинг Норгей?
Непальский шерпа, альпинист. Вместе с сэром Эдмундом Хиллари, с которым он совершал восхождение, Тенцинг был первым человеком, покорившим гору Эверест, которая является самой высокой точкой в мире.
Тенцинг стал шерпом, отправившись в свою первую экспедицию в качестве носителя в 1935 году. Он отправился в еще несколько экспедиций, прежде чем подняться с Хиллари на Эверест, и много непальцев и индийцев считают его героем.
Поделиться новостью