Компания Higher Ground Productions Барака и Мишель Обамы представила на Netflix новую серию проектов с различными сюжетами. Одним из проектов является экранизация биографии альпиниста Тенцинга Норгея – одного из первых людей, покорившего вершину горы Эверест.

Биография Эда Дугласа о Тенцинге Норгее "Тенцинг: Герой Эвереста" будет адаптирована для показа на экранах компанией Netflix и произведенная компанией Higher Ground Productions Барака и Мишель Обамы. В книге рассказывается о жизни непальского альпиниста-шерпа, который совершил первое восхождение на Эверест с сэром Эдмундом Хиллари в 1953 году.

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Мы создали Higher Ground, чтобы рассказывать большие истории. Эта группа проектов основывается на этой цели и невероятном пути,

– говорится в заявлении Обамы.

Сценарий к фильму написал номинант на "Оскар" и обладатель премии BAFTA Люк Дэвис, а режиссером будет номинированная на премию BAFTA Дженнифер Пидом, которая провела много лет на Эвересте.

Пидом, которая более 15 лет снимала документальные фильмы о самой высокой горе в мире и вокруг нее, сказала, что фильм расскажет о "невероятной" истории, что она узнала во время работы над фильмом 2015 года "Шерп".

Мне всегда казалось, что это одна из великих историй, которую просто не рассказывали,

– сказала Дженнифер Пидом.



Биография Эда Дугласа о Тэнцинга Норгея "Тенцинг: Герой Эвереста" / Фото wikimedia

Большинство людей той эпохи запомнили Тенцинга просто проводником-шерпом, который помог Хиллари подняться на вершину. В этом фильме мы хотим переосмыслить эту историю как достижение этих двух сторонних наблюдателей, которые объединились, несмотря ни на что, чтобы совершить этот невероятный подвиг и войти в историю,

– говорит Пидом.



Тенцинг Норгей (справа) и Эдмунд Хиллари / Фото Daily Mail

В копилке Дженнифер Пидом сериал Discovery Channel "Эверест: за гранью", документальный фильм "Чудо на Эвересте", "Шерп", в котором рассказывается о роковой лавине на Эвересте, и "Гора" в сотрудничестве с австралийским камерным оркестром. Поэтому совместная работа с Бараком и Мишель Обамой для создания биографического фильма о шерпе Тенцингн Норгее – это удачный ход для ее первого художественного фильма.

Это довольно интересно. Мне очень повезло, что они увидели ценность этой истории и хотят отправиться в это путешествие вместе с нами,

– поделилась впечатлениями режиссер.



Тенцинг Норгей на вершине Эвереста в 1953 году / Фото wikimedia