Компанія Higher Ground Productions Барака і Мішель Обами представила на Netflix нову серію проєктів з різними сюжетами. Одним проєктів є екранізація біографії альпініста Тенцінга Норгея – одного з перших людей, який підкорив вершину гори Еверест.

Біографія Еда Дугласа про Тенцінга Норгея "Тенцінг: Герой Евересту" буде адаптована для показу на екранах компанією Netflix і вироблена компанією Higher Ground Productions Барака і Мішель Обами. У книзі розповідається про життя непальського альпініста-шерпа, який здійснив перше сходження на Еверест з сером Едмундом Гілларі у 1953 році.

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Ми створили Higher Ground, щоб розповідати великі історії. Ця група проєктів ґрунтується на цій меті та неймовірному шляху,

– йдеться в заяві Обами.

Сценарій до фільму написав номінант на "Оскар" і володар премії BAFTA Люк Девіс, а режисером буде номінантка на премію BAFTA Дженніфер Підом, яка провела багато років на Евересті.

Підом, яка понад 15 років знімала документальні фільми про найвищу гору у світі та навколо неї, сказала, що фільм розповість про "неймовірну" історію, яку вона дізналася під час роботи над фільмом 2015 року "Шерп".

Мені завжди здавалося, що це одна з великих історій, яку просто не розповідали,

– сказала Дженніфер Підом.



Біографія Еда Дугласа про Тенцінга Норгея "Тенцінг: Герой Евересту" / Фото wikimedia

Більшість людей тієї епохи запам'ятали Тенцінга просто провідником-шерпом, який допоміг Гілларі піднятися на вершину. У цьому фільмі ми хочемо переосмислити цю історію як досягнення цих двох сторонніх спостерігачів, які об'єдналися, незважаючи ні на що, щоб зробити цей неймовірний подвиг і увійти в історію,

– говорить Підом.



Тенцінг Норгей (праворуч) та Едмунд Гілларі / Фото Daily Mail

У скарбничці Дженніфер Підом серіал Discovery Channel "Еверест: за межею", документальний фільм "Чудо на Евересті", "Шерпа", в якому розповідається про фатальну лавину на Евересті, і "Гора" у співпраці з австралійським камерним оркестром. Тож спільна робота з Бараком і Мішель Обамою для створення біографічного фільму про шерпа Тенцінга Норгея – це вдалий хід для її першого художнього фільму.

Це досить цікаво. Мені дуже пощастило, що вони побачили цінність цієї історії та хочуть відправитися в цю подорож разом з нами,

– поділилася враженнями режисерка.



Тенцінг Норгей на вершині Евересту в 1953 році / Фото wikimedia