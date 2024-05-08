Австралийское казино из-за сбоя системы раздавало миллионы наличными

В одном из казино австралийского Сиднея произошел технический сбой. Он привел к выплате миллионов наличными в течение недель через игровые автоматы, которые используются игроками для обмена квитанций на выигрыши в игровых автоматах.

Во время независимого расследования, оказалось, что казино много лет имело проблемы с соответствием требованиям.

Смотрите также Женщина впервые в жизни приобрела лотерейный билет и выиграла

Более того, выяснилось, что операторы казино не подходят для получения лицензии. Известно, что деньги были выданы автоматами ticket in, cash out, которые игроки используют для обмена квитанций со штрих-кодом на выигрыши в игровых автоматах.

Но из-за сбоя автоматы возвращали один из билетов и позволяли его использовать его повторно – штрих-код, который он содержал, не был обозначен как оплачено. За те недели, когда машина работала с дефектом, было роздано 3,2 миллиона австралийских долларов (2,05 миллиона долларов).

Ранее американка из Мэриленда сорвала джекпот в лотерее Powerball, доверившись совету парня. Женщина прислушалась к совету и сорвала куш в размере 50 000 долларов. Женщина планирует использовать свой выигрыш на отдых с дочкой, а также она продолжает покупать лотерейные билеты при случае.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)