Австралийское казино из-за сбоя системы раздавало миллионы наличными
Источник:Theregister
В одном из казино австралийского Сиднея произошел технический сбой. Он привел к выплате миллионов наличными в течение недель через игровые автоматы, которые используются игроками для обмена квитанций на выигрыши в игровых автоматах.
Во время независимого расследования, оказалось, что казино много лет имело проблемы с соответствием требованиям.
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Более того, выяснилось, что операторы казино не подходят для получения лицензии. Известно, что деньги были выданы автоматами ticket in, cash out, которые игроки используют для обмена квитанций со штрих-кодом на выигрыши в игровых автоматах.
Но из-за сбоя автоматы возвращали один из билетов и позволяли его использовать его повторно – штрих-код, который он содержал, не был обозначен как оплачено. За те недели, когда машина работала с дефектом, было роздано 3,2 миллиона австралийских долларов (2,05 миллиона долларов).
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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)