На память об умерших: австралийка делает ювелирные украшения из человеческих останков – фото 18+

29-летняя австралийка Джеки Уильямс создала собственный ювелирный бренд Grave Metallum и делает украшения, которые могут шокировать. Дело в том, что для своих работ она использует настоящие человеческие останки, а именно зубы, кости, волосы и прах умерших.

Она вставляет эти останки в любые украшения, которые могут захотеть ее клиенты – кольца, браслеты, кулоны и другие изделия. На изготовление одного украшения нужно 6 – 8 недель. Цены на них разные – у Джеки Уильямс можно приобрести украшения стоимостью от 350 до 10 000 австралийских долларов (от 7 до 202 тысяч гривен).

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Украшения Джеки Уильямс / Фото SNWS

Таким образом женщина пытается помочь людям справиться с потерей близкого человека и пережить это трагическое событие. Украшения, изготовленные Джеки, призваны беречь память о родных и друзьях ее клиентов. Такая идея появилась у нее несколько лет назад, когда она потеряла своего лучшего друга.

С горем всегда легче справиться, когда ты не один,

– говорит Джеки Уильямс.

Чаще всего Джеки работает с удаленными зубами мудрости или детскими молочными зубами. Однако, ей присылают и металлические коронки, которые снимают с умерших перед похоронами или кремацией. Также нередко она изготавливает украшения с человеческими волосами или шерстью домашних животных.



Ювелирные изделия с человеческими зубами / Фото SWNS

Вид изделия зависит сугубо он пожеланий заказчика. Украшение может быть изготовлено из различных драгоценных металлов – серебра, золота, платины, а также может включать драгоценные камни, например, сапфиры или бриллианты.

Самым дорогим изделием, которое заказывали у женщины, было обручальное кольцо из 18-каратного розового золота с мужским зубом, украшенное сапфирами и гранатами. Оно стоило 7500 австралийских долларов (более 152 000 гривен).



Джеки создает украшения на память об умерших / Фото SWNS

Сейчас Джеки Уильямс работает над не менее интересным изделием – песочными часами из стерлингового серебра и латуни. Вместо песка в нем будет прах умершего дедушки ее клиента.

Большинство моих клиентов рассказывают, что носят мои украшения каждый день. Мне нравится работать с людьми один на один, чтобы создавать для них идеальные изделия,

– поделилась мастерица.



Кольцо с зубами / Фото SWNS