Во Львове основали новый фестиваль молодой музыки: афиша и билеты

Во Львове 20 и 21 апреля в Malevich Concert Arena состоится фестиваль молодой музыки ART MIRROR FEST. Под одной крышей соберутся известные украинские артисты.

Детали сообщили в пресс-службе ART MIRROR FEST.

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Известно, что со сцены Malevich Concert Arena будут выступать KOLA, DANTES, THEKAKOMOMA, NAZVA, OKS, OSTROVSKYI, OTOY, XAC и другие молодые исполнители и ди-джеи!

На фестивале будет действовать 3 локации:

главная сцена, где будут выступать известные артисты,

лайт сцена, которая представит новых артистов,

лаундж зона – место, где можно хорошо отдохнуть под сеты диджеев, потанцевать и круто провести время с любимым человеком, друзьями или найти новые знакомства.

Билеты вы можете приобрести по ссылке.



Во Львове основали новый фестиваль молодой музыки / Фото Karabas

Как отмечают организаторы, часть средств будет передана на нужды ВСУ.

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