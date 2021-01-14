В провинции Буэнос-Айреса свингеры во время карантина устроили незаконную вечеринку. А когда в дверь постучали полицейские, они перепутали их со стриптизерами. Эта история могла бы стать сюжетом комедии, но это – реальная жизнь.

Неподалеку от городка Мар-дель-Плата в провинции Буэнос-Айреса компания свингеров устроила подпольную секс-вечеринку, несмотря на карантин и введение комендантского часа в Аргентине. Похоже, что кому-то из соседей это мероприятие не понравилось, ведь кто-то позвонил в полицию с анонимным сообщением. Когда правоохранители приехали на вызов, участники вечеринки радостно приняли их за стриптизеров. Об этом случае сообщает Buenos Aires Times.

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Полицейские, прибывшие на место происшествия около 22:00, рассказали, что увидели довольно необычную картину. В доме играла музыка, на столах была еда, а пол – устелен матрасами. Среди присутствующих было не менее 12 пар в возрасте от 35 до 55 лет.



Дом, в котором происходила свингерская вечеринка / Фото Perfil

Офицеры удивились, когда их радостно пригласили внутрь. Но довольно быстро они поняли, почему их приход вызвал такие эмоции. Одна из участниц вечеринки даже сказала полицейскому, что он ее возбуждает.

Когда они увидели нас, подумали, что мы были частью шоу, что мы стриптизеры! Это было комично и абсурдно одновременно,

– рассказали правоохранители журналистам.

Когда стало понятно, что исполнять эротические танцы полицейские не будут, настроение публики несколько изменилось. Несмотря на то, что правоохранители остановили вечеринку, участники не сопротивлялись, а относились к офицерам с уважением и даже шутили по поводу того, что произошло.

Присутствующих обвинили в противоправных действиях, связанных с распространением коронавируса. За это владельцу дома и всем участникам вечеринки грозят штрафы.