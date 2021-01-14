В провінції Буенос-Айресу свінгери під час карантину влаштували незаконну вечірку. А коли у двері постукали поліцейські, вони переплутали їх зі стриптизерами. Ця історія могла б стати сюжетом комедії, але це – реальне життя.

Неподалік від містечка Мар-дель-Плата в провінції Буенос-Айресу компанія свінгерів влаштувала підпільну секс-вечірку, попри карантин та введення комендантської години в Аргентині. Схоже, що комусь із сусідів цей захід не сподобався, адже хтось зателефонував до поліції з анонімним повідомленням. Коли правоохоронці приїхали на виклик, учасники вечірки радісно прийняли їх за стриптизерів. Про цей випадок повідомляє Buenos Aires Times.

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Поліцейські, які прибули на місце події близько 22:00, розповіли, що побачили досить незвичну картину. В будинку лунала музика, на столах була їжа, а підлога – встелена матрацами. Серед присутніх були щонайменше 12 пар віком від 35 до 55 років.



Будинок, у якому відбувалася свінгерська вечірка / Фото Perfil

Офіцери здивувалися, коли їх радісно запросили всередину. Але досить швидко вони зрозуміли, чому їх прихід викликав такі емоції. Одна з учасниць вечірки навіть сказала поліцейському, що він її збуджує.

Коли вони побачили нас, подумали, що ми були частиною шоу, що ми стриптизери! Це було комічно та абсурдно водночас,

– розповіли правоохоронці журналістам.

Коли стало зрозуміло, що виконувати еротичні танці поліцейські не будуть, настрій публіки дещо змінився. Попри те, що правоохоронці зупинили вечірку, учасники не чинили опору, а ставилися до офіцерів з повагою і навіть жартували з приводу того, що сталося.

Присутніх звинуватили у протиправних діях, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу. За це власнику будинку та усіх учасникам вечірки загрожують штрафи.