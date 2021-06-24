Со съемной слюной и челюстями: анонсирована новая фигурка Чужого

Компания Mezco анонсировала новую 18-сантиметровую фигурку Ксеноморфа – главного чудовища фильма "Чужой". В Mezco предупреждают, что товар предназначен для коллекционеров в возрасте от 15 лет и не подходит для детей.

Фигурка Чужого, которую представили дизайнеры Mezco, полностью загружена аксессуарами из фильма и сменными деталями. Ксеноморф имеет внешнюю челюсть с глоткой внутри, которая откидывается и выдвигается, и съемные эффекты – слюну, руки, ноги и подвижный хвост.

Это интересно Заработать миллионы на игре: истории самых влиятельных джазменов

Кроме этого, в комплекте идет яйцо овоморфа, которое может принимать как открытые, так и закрытые формы, фейсхаггер и малыш Ксеноморфа, что имеет подвижный хвост. Фигурка упакована в прозрачную коробку.

Эта штука стекала кислотой! Кто знает, что он будет делать, когда умрет!



Новый набор от Mezcotoyz / Фото Mezcotoyz



Mezco анонсировал новую фигурку Чужого / Фото Mezcotoyz

Фигурка в высоту 18 сантиметров / Фото Mezcotoyz



Малыш Ксеноморфа имеет подвижный хвост / Фото Mezcotoyz

Стоит внимания Британец сложил в столбик пять конфет M & M и установил мировой рекорд Гиннеса

Фигурка Чужого высотой 18 сантиметров уже доступна для предварительного заказа за 50 долларов. Ожидается, что в продажу набор поступит в феврале – апреле 2022 года.