Фигурка Чужого, которую представили дизайнеры Mezco, полностью загружена аксессуарами из фильма и сменными деталями. Ксеноморф имеет внешнюю челюсть с глоткой внутри, которая откидывается и выдвигается, и съемные эффекты – слюну, руки, ноги и подвижный хвост.
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Кроме этого, в комплекте идет яйцо овоморфа, которое может принимать как открытые, так и закрытые формы, фейсхаггер и малыш Ксеноморфа, что имеет подвижный хвост. Фигурка упакована в прозрачную коробку.
Эта штука стекала кислотой! Кто знает, что он будет делать, когда умрет!
Новый набор от Mezcotoyz / Фото Mezcotoyz
Mezco анонсировал новую фигурку Чужого / Фото Mezcotoyz
Фигурка в высоту 18 сантиметров / Фото Mezcotoyz
Малыш Ксеноморфа имеет подвижный хвост / Фото Mezcotoyz
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