Фігурка Чужого, яку представили дизайнери Mezco, повністю завантажена аксесуарами з фільму та змінними деталями. Ксеноморф має зовнішню щелепу, яка відкидається та висувається, з глоткою всередині та знімні ефекти – слину, руки, ноги та рухливий хвіст.

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Крім того, у комплекті йде яйце овоморфа, яке може приймати як відкриті, так і закриті форми, фейсхаггер та малюк Ксеноморфа, що має рухливий хвіст. Фігурка упакована в прозору коробку. 

Ця штука стікала кислотою! Хто знає, що він буде робити, коли помре!

Анонсована нова фігурка Чужого: зі знімною слиною і щелепами
Новий набір від Mezcotoyz / Фото Mezcotoyz

Анонсована нова фігурка Чужого: зі знімною слиною і щелепами
Mezco анонсував нову фігурку Чужого / Фото Mezcotoyz

Анонсована нова фігурка Чужого: зі знімною слиною і щелепами
Фігурка у висоту 18 сантиметрів / Фото Mezcotoyz

Анонсована нова фігурка Чужого: зі знімною слиною і щелепами
Малюк Ксеноморфа має рухливий хвіст / Фото Mezcotoyz

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