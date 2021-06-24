Фігурка Чужого, яку представили дизайнери Mezco, повністю завантажена аксесуарами з фільму та змінними деталями. Ксеноморф має зовнішню щелепу, яка відкидається та висувається, з глоткою всередині та знімні ефекти – слину, руки, ноги та рухливий хвіст.

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Крім того, у комплекті йде яйце овоморфа, яке може приймати як відкриті, так і закриті форми, фейсхаггер та малюк Ксеноморфа, що має рухливий хвіст. Фігурка упакована в прозору коробку.

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Новий набір від Mezcotoyz / Фото Mezcotoyz



Mezco анонсував нову фігурку Чужого / Фото Mezcotoyz



Фігурка у висоту 18 сантиметрів / Фото Mezcotoyz



Малюк Ксеноморфа має рухливий хвіст / Фото Mezcotoyz

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Фігурка Чужого висотою 18 сантиметрів вже доступна для попереднього замовлення за 50 доларів. Очікується, що у продаж набір надійде в лютому – квітні 2022 року.