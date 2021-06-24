Фігурка Чужого, яку представили дизайнери Mezco, повністю завантажена аксесуарами з фільму та змінними деталями. Ксеноморф має зовнішню щелепу, яка відкидається та висувається, з глоткою всередині та знімні ефекти – слину, руки, ноги та рухливий хвіст.
Це цікаво Заробити мільйони на грі: історії найвпливовіших джазменів
Крім того, у комплекті йде яйце овоморфа, яке може приймати як відкриті, так і закриті форми, фейсхаггер та малюк Ксеноморфа, що має рухливий хвіст. Фігурка упакована в прозору коробку.
Ця штука стікала кислотою! Хто знає, що він буде робити, коли помре!
Новий набір від Mezcotoyz / Фото Mezcotoyz
Mezco анонсував нову фігурку Чужого / Фото Mezcotoyz
Фігурка у висоту 18 сантиметрів / Фото Mezcotoyz
Малюк Ксеноморфа має рухливий хвіст / Фото Mezcotoyz
Варте уваги Британець склав у стовпчик п'ять цукерок M&M та встановив світовий рекорд Гіннеса