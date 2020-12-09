Лотереи – популярное развлечение в Украине и за рубежом. Тысячи людей регулярно покупают билеты и надеются на выигрыш. Некоторые из них действительно получают большие деньги, и становится миллионером.

Британец Джейкоб Саймон из города Лестер имел все шансы присоединиться к списку счастливчиков, которые выиграли в лотерею миллионы, сообщает Daily Mirror. Однако его выигрышу помешала любимая девушка.

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Длительное время 32-летний штукатур Джейкоб Саймон участвовал в розыгрышах от известной лотереи EuroMillions. Он не пропускал ни одной недели, и каждый раз указывал в билете одни и те же числа – основные 14, 20, 27, 34, 38, а также дополнительные 2 и 11. Однако эта комбинация не сыграла ни разу.

Перед очередным розыгрышем в минувшую пятницу, 4 декабря, его девушка по имени Шантель Авосса тайно изменила номера в лотерейном билете, не предупредив парня. Она считала, что эти числа уже не принесут успеха. Когда Шантель проверила результаты розыгрыша, была крайне удивлена, потому что 5 из 7 цифр комбинации совпали.



Выигрышная комбинация Джейкоба Саймона / Фото Daily Mirror

Девушка решила честно рассказать о своем поступке, после чего пара сильно поссорилась, а Джейкобу даже пришлось вызывать "скорую", ведь ему стало плохо.

В тот день сумма общего выигрыша в лотерею составила 7,5 миллиона фунтов стерлингов (более 280 миллионов гривен). Кроме Джейкоба, верную комбинацию указали еще шесть игроков из разных европейских стран, поэтому деньги разделили бы между ними. Таким образом, парень должен был выиграть 1 071 420 фунтов стерлингов (более 40 миллионов гривен).

Сам Джейкоб с сожалением говорит, что в тот день могла бы осуществиться мечта, к которой он так долго шел. Однако сейчас парень не знает, продолжит ли играть, ведь судьба вряд ли подарит такой шанс дважды.