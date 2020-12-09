Лотереї – популярна розвага в Україні та закордоном. Тисячі людей регулярно купують білети та сподіваються на виграш. І дехто з них справді отримує великі гроші та стає мільйонером.

Британець Джейкоб Саймон із міста Лестер мав усі шанси приєднатися до списку щасливчиків, які виграли в лотерею мільйони, повідомляє Daily Mirror. Проте його виграшу завадила кохана дівчина.

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Тривалий час 32-річний штукатур Джейкоб Саймон брав участь у розіграшах від відомої лотереї EuroMillions. Він не пропускав жодного тижня, і щоразу вказував у білеті одні й ті самі числа – основні 14, 20, 27, 34, 38, а також додаткові 2 і 11. Проте ця комбінація не зіграла жодного разу.

Перед черговим розіграшом у минулу п'ятницю, 4 грудня, його дівчина на ім'я Шантель Авосса таємно змінила номери у лотерейному білеті, не попередивши хлопця. Вона вважала, що ці числа вже не принесуть успіху. Коли Шантель перевірила результати розіграшу, була вкрай здивована, тому що 5 із 7 чисел комбінації збіглися.



Виграшна комбінація Джейкоба Саймона / Фото Daily Mirror

Дівчина вирішила чесно зізнатися про свій вчинок, після чого пара сильно посварилася, а Джейкобу навіть довелося викликати "швидку", адже йому стало погано.

Того дня сума загального виграшу у лотерею склала 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 280 мільйонів гривень). Окрім Джейкоба, вірну комбінацію вказали ще шість гравців з різних європейських країн, тому гроші розділили б між ними. Таким чином, хлопець мав виграти 1 071 420 фунтів стерлінгів (понад 40 мільйонів гривень).

Сам Джейкоб з жалем говорить, що того дня могла б здійснитися мрія, до якої він так довго йшов. Проте зараз хлопець не знає чи продовжить грати, адже доля навряд подарує такий шанс двічі.