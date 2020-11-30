Корабль поднимут со дна и обустроят вокруг него музей-театр.

Нидерландское архитектурное бюро ZJA опубликовало на своем сайте проект нового музея, сообщают Развлечения 24. Его планируют построить вокруг затонувшего корабля Голландской Ост-Индийской компании.

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Корабль "Амстердам" затонул в 1749 году в канале возле английского городка Гастингс. Все 330 людей, которые были на судне в ту ночь, смогли спастись и добраться до берега. Сам корабль не просто остановился на дне, а погрузился по 7-метровый шар песка, образовав капсулу времени. До сегодняшнего дня на борту корабля сохранилось огромное количество материалов исторической ценности.

"Амстердам" – это сокровищница, которая показывает слияние финансовых ресурсов, информации и технологий, культуры, политики и насилия, торговли и глобализации, инноваций и эксплуатации. Все эти темы остаются актуальными до сегодня, поэтому можно сказать, что мы имеем самое поучительное и важное наследство,

– указано в описании к проекту музея.







Проект музея, который построят вокруг корабля "Амстердам" / Фото ZJA

В создании музея будут участвовать археологи, городские власти, корабельная верфь и грузовая компания, которая поднимет затонувшее судно. Корабль вместе с водой планируют поместить в специальный док с прозрачными окнами, и транспортировать его в Амстердам, чтобы построить музей вокруг него. Таким образом, посетители смогут наблюдать за процессом исследования.