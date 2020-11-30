Корабель підіймуть з дна та облаштують навколо нього музей-театр.

Нідерландське архітектурне бюро ZJA опублікувало на своєму сайті проєкт нового музею, повідомляють Розваги 24. Його планують побудувати навколо затонулого корабля Голландської Ост-Індійської компанії.

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Корабель "Амстердам" затонув 1749-го року у каналі біля англійського містечка Гастінгс. Усі 330 людей, які перебували на судні у ту ніч, змогли врятуватися та дістатися до берега. Сам корабель не просто зупинився на дні, а заглибився під 7-метровий шар піску, утворивши капсулу часу. До сьогодні на борту корабля збереглася величезна кількість матеріалів історичної цінності.

"Амстердам" – це скарбниця, що показує нам злиття фінансових ресурсів, інформації та технологій, культури, політики та насильства, торгівлі й глобалізації, інновацій та експлуатації. Усі ці теми залишаються актуальними до сьогодні, тому можна сказати, що ми маємо найповчальнішу та найважливішу спадщину,

– вказано в описі до проєкту музею.







Проєкт музею, який побудують навколо корабля "Амстердам" / Фото ZJA

У створенні музею братимуть участь археологи, правління міста, корабельна верф та вантажна компанія, яка підніме затонуле судно. Корабель разом із водою планують помістити в спеціальний док з прозорими вікнами, і транспортувати до Амстердаму, щоб побудувати навколо нього музей. Таким чином, відвідувачі зможуть спостерігати за процесом дослідження.