2020 год для всех был довольно странным и сложным. Но ни одно из событий не осталось без внимания мемотворцев. Австралийский художник поместил мемных героев на один арт, и найти каждого – тру-квест.

В 2020 году все было в новинку. Каждый день становился версией предыдущего, казалось, что время остановилось. В течение карантина оно замедлялось и искажалось. И неудивительно, что мемы стали самым важным аспектом 2020 года, поскольку все больше людей обращаются в интернет для обсуждения и общения.

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Художник из Австралии Даниэль Кио любит публиковать на своей странице в Instagram довольно психоделические арты, которые можно долго рассматривать, ведь деталей в них хватает. Поэтому ему не составило труда собрать на одной картинке всех персонажей, которые сделали 2020 год таким, каким люди его запомнят, и в итоге получился настоящий тест на знание мемов.

На своем плакате художник изобразил всех популярных героев мемов этого года:

певицу Билли Айлиш, ставшую триумфатором "Грэмми" в 18 лет;

героев популярной игры Among Us;

актера Киану Ривза, появившегося в видеоигре Cyberpunk 2077;

Леонардо Ди Каприо, смеющегося с бокалом в руке;

комика Сашу Барона Коэна;

Дональда Трампа;

главного героя сериала "Мандалорец" и его спутника, известного как малыш Йода;

Роберта Паттинсона в спортивном костюме и еще много других реальных людей и фэнтезийных персонажей.

Кроме того, художник не забыл и о людях, которые ушли в 2020 году:

Чедвик Боузман, исполнитель роли Черной пантеры,

аргентинский футболист Диего Марадона,

легендарный гитарист Эдди Ван Хален.

И, конечно, главный "герой" 2020 года – коронавирус.

Развлечения 24 предлагают бросить вызов вашей внимательности и начать рассматривать картинку, которая выглядит, как настоящая мозаика из множества персонажей 2020 года, и посчитать сколько героев вошло в арт.