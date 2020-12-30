Among Us, COVID-19, малюк Йода: всі меми 2020 року в одній картинці
2020 рік для всіх був досить дивним та складним. Але жодна з подій не лишилась поза увагою мемотворців. Австралійський художник помістив мемних героїв на один арт, і знайти кожного – тру-квест.
У 2020 році все було в новинку. Кожен день ставав версією попереднього, здавалося, що час зупинився. Протягом карантину він уповільнювався і спотворювався. І не дивно, що меми стали найважливішим аспектом 2020 року, оскільки все більше людей звертаються до інтернету для обговорення та спілкування.
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Художник з Австралії Даніель Кіо любить публікувати на своїй сторінці в Instagram досить психоделічні арти, які можна довго розглядати, адже деталей в них вистачає. Тож йому не склало труднощів зібрати на одній картинці всіх персонажів, які зробили 2020 рік таким, яким люди його запам'ятають, і в підсумку вийшов справжній тест на знання мемів.
На своєму плакаті художник зобразив всіх популярних героїв мемів цього року:
- співачку Біллі Айліш, що стала тріумфатором "Греммі" в 18 років;
- героїв популярної гри Among Us;
- актора Кіану Рівза, що з'явився у відеогрі Cyberpunk 2077;
- Леонардо Ді Капріо, який сміється з келихом в руці;
- коміка Сашу Барона Коена;
- Дональда Трампа;
- головного героя серіалу "Мандалорець" і його супутника, відомого як малюк Йода;
- Роберта Паттінсона в спортивному костюмі і ще багато інших реальних людей і фентезійних персонажів.
Крім того, художник не забув і про людей, які пішли у 2020 році:
- Чедвік Боузман, виконавець ролі Чорної пантери,
- аргентинський футболіст Дієго Марадона,
- легендарний гітарист Едді Ван Хален.
І, звичайно, головний "герой" 2020 року – коронавірус.
Розваги 24 пропонують кинути виклик вашій уважності і почати розглядати картинку, яка виглядає, як справжня мозаїка з безлічі персонажів 2020 року, та порахувати скільки героїв увійшло в арт.
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