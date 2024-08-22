Американец неофициально побил мировой рекорд в серфинге на велосипеде

19-летний юноша из американского штата Калифорния побил мировой рекорд, катаясь на велосипеде. Правда, информацию об официально зарегистрированном результате еще не подтвердили представители Книги рекордов Гиннеса.

Известно, что парень проехал почти 200 метров, выполняя трюк.

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Житель Санта-Крус Брок Джонсон сказал, что решил побить рекорд, когда узнал, что он составлял всего 79 метров.

Я связался с Книгой рекордов Гиннесса, и они сказали, что предыдущий рекорд составляет лишь 79 метров. В основном, когда я еду на велосипедную прогулку, я выполняю трюк для серфинга на велосипеде и почти каждый раз преодолеваю 80 метров,

– сказал Джонсон.

Справка. Велосипедный серфинг предусматривает езду в положении стоя с одной ногой на руле, а другой на сиденье велосипеда.

Первоочередная цель Джонсона составляла 100 метров. Однако в итоге он удвоил свою цель и проехал 200 метров. Джонсон сказал, что доказательства его попытки сейчас подаются в Книгу рекордов Гиннесса для официальной сертификации.

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Другие участники Santa Cruz Maniacs сказали, что не были удивлены достижением Джонсона, поскольку он хорошо известен своими навыками серфинга на велосипеде и, как известно, выполняет этот трюк в гораздо более рискованных условиях.