Відомо, що хлопець проїхав майже 200 метрів, виконуючи трюк.

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Мешканець Санта-Крус Брок Джонсон сказав, що вирішив побити рекорд, коли дізнався, що він складав лише 79 метрів.

Я зв'язався з Книгою рекордів Гіннесса, і вони сказали, що попередній рекорд складає лише 79 метрів. Здебільшого, коли я їду на велосипедну прогулянку, я виконую трюк для серфінгу на велосипеді й майже кожного разу долаю 80 метрів,

– сказав Джонсон.

Довідка. Велосипедний серфінг передбачає їзду в положенні стоячи з однією ногою на кермі, а іншою на сидінні велосипеда.

Першочергова мета Джонсона складала 100 метрів. Однак в підсумку він подвоїв свою мету і проїхав 200 метрів. Джонсон сказав, що докази його спроби зараз подаються до Книги рекордів Гіннесса для офіційної сертифікації.

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Інші учасники Santa Cruz Maniacs сказали, що не були здивовані досягненням Джонсона, оскільки він добре відомий своїми навичками серфінгу на велосипеді та, як відомо, виконує цей трюк у набагато ризикованіших умовах.