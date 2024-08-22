Известно, что парень проехал почти 200 метров, выполняя трюк.

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Житель Санта-Крус Брок Джонсон сказал, что решил побить рекорд, когда узнал, что он составлял всего 79 метров.

Я связался с Книгой рекордов Гиннесса, и они сказали, что предыдущий рекорд составляет лишь 79 метров. В основном, когда я еду на велосипедную прогулку, я выполняю трюк для серфинга на велосипеде и почти каждый раз преодолеваю 80 метров,

– сказал Джонсон.

Справка. Велосипедный серфинг предусматривает езду в положении стоя с одной ногой на руле, а другой на сиденье велосипеда.

Первоочередная цель Джонсона составляла 100 метров. Однако в итоге он удвоил свою цель и проехал 200 метров. Джонсон сказал, что доказательства его попытки сейчас подаются в Книгу рекордов Гиннесса для официальной сертификации.

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Другие участники Santa Cruz Maniacs сказали, что не были удивлены достижением Джонсона, поскольку он хорошо известен своими навыками серфинга на велосипеде и, как известно, выполняет этот трюк в гораздо более рискованных условиях.