Коллажи Мэтта МакКарти – это сюрреалистические открытки из альтернативной временной шкалы, где огромные кошки ходят по земле. Чтобы сделать кошек более опасными и интересными, художник увеличивает их размер и усиливает черты с помощью Photoshop.

Художник из Северной Каролины, США, Мэтт МакКарти создает юмористические сюрреалистические композиции, в которых представляет домашних животных из семейства кошачьих в разных сценах и безумных локациях.

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В своих работах он использует старинные открытки, журналы и фотографии, которые объединяет в цифровом виде, придавая им сверхъестественную подлинность. Работы Мэтта выставлялись в Национальном обществе коллажей в Вербеке (Бельгия).

Идея сначала пришла мне в голову, когда я наблюдал за своими кошками, когда они играли с жуком, который проник в наш дом. Мне было интересно, как бы они отреагировали, если бы мы с женой были такими маленькими. Они такие милые и приятные, что мы склонны забывать, что они более высокие хищники,

– рассказал Мэтт в интервью Bored Panda.

Я стремлюсь к сверхъестественному сюрреализму. Я хочу делать снимки, которые кажутся зрителю очень знакомыми, но при этом немного нечеткими.

Моя любимая часть творческого процесса – это искра, которая возникает, когда я обнаруживаю связь между двумя картинками. Каждую неделю я просматриваю тысячи фотографий мест и кошек, поэтому, когда щелкают два изображения, это иногда может казаться магией, так будто кошка всегда была в этой сцене. Возможность воплотить идею в реальность приносит удовольствие, а затем возможность поделиться ею с другими, которые, я думаю, получат от нее удовольствие, делает все это стоящим.

Короткий ролик художественного процесса создания одного такого цифрового коллажа: видео