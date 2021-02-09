Колажі Метта МакКарті – це сюрреалістичні листівки з альтернативної часової шкали, де величезні коти ходять по землі. Щоб зробити котиків більш небезпечними та цікавими, художник збільшує їх розмір та підсилює риси за допомогою Photoshop.

Художник з Північної Кароліни, США, Метт МакКарті створює гумористичні сюрреалістичні композиції, в яких представляє домашніх тварин із сімейства котячих в різних сценах та безумних локаціях.

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У своїх роботах він використовує старовинні листівки, журнали та фотографії, які об'єднує в цифровому вигляді, надаючи їм надприродну справжність. Роботи Метта виставлялися в Національному товаристві колажів у Вербеке (Бельгія).

Ідея спочатку прийшла мені в голову, коли я спостерігав за своїми кішками, коли вони грали з жуком, який проник в наш будинок. Мені було цікаво, як би вони відреагували, якби ми з дружиною були такими маленькими. Вони такі милі та приємні, що ми схильні забувати, що вони вищі хижаки,

– розповів Метт в інтерв'ю Bored Panda.

Я прагну до надприродного сюрреалізму. Я хочу робити знімки, які здаються глядачеві дуже знайомими, але при цьому трохи нечіткими.

Моя улюблена частина творчого процесу – це іскра, яка виникає, коли я виявляю зв'язок між двома картинками. Кожного тижня я переглядаю тисячі фотографій місць і кішок, тому, коли клацають два зображення, це іноді може здаватися магією, так ніби кішка завжди була в цій сцені. Можливість втілити ідею в реальність приносить задоволення, а потім можливість поділитися нею з іншими, які, я думаю, отримають від неї задоволення, робить все це вартим.

Короткий ролик художнього процесу створення одного такого цифрового колажу: відео