Американских солдат сняли на видео, когда те убегали от енота в своем Страйкере. На кадрах видно, как солдаты выбегают из машины и громко кричат.

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Неизвестно как енот оказался внутри страйкера и, что там делал парень, держащий биту. Возможно, он был единственным запасным вариантом, если бы что-то пошло не так.

Видео было загружено в тикток во вторник, 2 июня, и быстро набрало около 2 миллионов лайков. Пользователи сочли забавным тот факт, что военнослужащие армии США сражались с енотом, и предложили наградить их значками боевых действий.

Я просто должна была поделиться этим

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