Американських солдатів зняли на відео, коли ті втікали від єнота у своєму Страйкері. На кадрах видно, як солдати вибігають з машини та голосно кричать.

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Невідомо як єнот опинився всередині страйкера і, що там робив хлопець, який тримає биту. Можливо, він був єдиним запасним варіантом, якби щось пішло не так.

Відео було завантажено в тікток у вівторок, 2 червня, та швидко набрало близько 2 мільйонів уподобань. Користувачі визнали кумедним той факт, що військовослужбовці армії США билися з єнотом, та запропонували нагородити їх значками бойових дій.

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