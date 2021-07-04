Более 11 000 предметов: американка собрала самую большую в мире коллекцию Смурфиков

Герда Шойерс из американского штата Висконсин во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую в мире коллекцию Смурфиков – забавных голубых персонажей одноименных мультиков и фильмов. Она насчитывает 11 455 предметов, среди которых игрушки, книги, тарелки и многое другое.

Предыдущий рекорд также принадлежал Герде. В 2014 году Книга рекордов уже регистрировала ее коллекцию, в которой тогда было 6320 предметов. За 7 лет женщина увеличила ее почти вдвое.

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Сейчас Герде Шойерс 47 лет, и большую часть своей жизни она коллекционирует Смурфиков. Женщина начала собирать разнообразные вещи с веселыми героями, когда ей было 7 или 8 лет. На это ее вдохновил брат, который сломал одну из игрушек Герды. Тогда она решила, что обустроит специальное место, где ее вещи будут в безопасности.

Довольно быстро она увлеклась коллекционированием, и это стало ее хобби на несколько десятилетий. "Мне это нравится. Нет никакой другой причины делать это, чем то, что я получаю удовольствие", – рассказала Герда.

Крупнейшая в мире коллекция Смурфиков: смотрите видео

После установления своего второго рекорда, женщина решила прекратить считать предметы в своей коллекции. Она предлагает другим коллекционерам превзойти ее рекорд и завоевать собственные титулы – Герда бы с удовольствием посмотрела на результат их труда.

Герда Шойерс предполагает, что все накопленные вещи со Смурфиками могут быть ценными. Поэтому она не исключает, что когда-нибудь сможет их продать.

Я думаю, что легко могла бы получить 100 000 долларов или даже больше, если бы продавала все отдельно,

– рассказала коллекционер.







Часть коллекции Герды Шойерс / Фото WTMJ-TV

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